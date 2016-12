Kanzlerin Angela Merkel ist auf dem CDU-Bundesparteitag für weitere zwei Jahre im Amt der Bundesvorsitzenden bestätigt worden. Die 62-Jährige erhielt bei der Wahl in Essen 89,5 Prozent der Stimmen der knapp 1.000 Delegierten. Sie freue sich über das Ergebnis, so die Kanzlerin. Für Merkel ist es allerdings der zweitschlechteste Wert in ihrer Karriere als CDU-Vorsitzende. Ihr bisher niedrigster Wert als Parteivorsitzende war 88,4 Prozent und stammt aus dem Jahr 2004.