Melbourne: Serena schlägt Venus und ist wieder Nr. 1

Serena Williams nach Finalsieg bei Australian Open über Schwester Venus wieder Nummer eins im Damen-Tennis: Die US-amerikanische Tennisspielerin Seren Williams hat das Endspiel bei den Australian Open gegen ihre Schwester Venus gewonnen. In zwei Sätzen mit 6:4 und 6:4 entschied sie das Schwester-Finale in Melbourne nach gut 1:20 Stunden für sich. Für ihren Triumph kassierte sie ein Preisgeld in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro.

Für Serena William ist es das siebte Mal, dass sie Grand-Slam-Turnier Downunder gewinnen konnte. Nach dem Titelgewinn löst die 35-Jährige die deutsche Tennis-Spielerin Angelique Kerber wieder als Weltranglisten-Erste ab. Und: Mit ihrem 23. Grand-Slam-Titel ist sie nun alleinige Major-Rekordhalterin vor Steffi Graf, die zu ihrer aktiven Profi-Karriere 22 Titel einheimsen konnte.