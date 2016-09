Mehr Schwangerschaftsabbrüche im zweiten Quartal 2016

Im zweiten Quartal 2016 wurden knapp 25.000 Schwangerschafts­abbrüche in Deutschland gemeldet. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren das 1,9 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Knapp drei Viertel (73 Prozent) der Frauen, die im zweiten Quartal 2016 einen Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahre alt, 17 Prozent zwischen 35 und 39 Jahre. Rund 7 Prozent der Frauen waren 40 Jahre und älter. Die unter 18-Jährigen hatten einen Anteil von 3 Prozent.

