ManCity gegen Gladbach abgesagt

Das Champions League Spiel zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach am Dienstagabend (13.9.) wurde abgesagt. Das Spiel ist rund eine Viertelstunde vor dem geplanten Anpfiff nach sintflutartigen Regenfällen verlegt worden. Der Rasen steht an manchen Bereichen nach heftigem Regen so stark unter Wasser, dass er unbespielbar sei, hieß es nach einer Platzinspektion. Zu welchem Termin das Spiel nachgeholt wird steht aktuell noch nicht fest.

