Mainz 05 hat nach dem torlosen Unentschieden beim französischen Vertreter St. Etienne keine Chance mehr die nächste Runde in der Europa League (EL) zu erreichen. Die Mainzer sind nach der Nullnummer Tabellendritter mit 6 Punkten. Anderlecht führt die Tabelle mit 11 Punkten an, die Franzosen sind Zweiter mit 11 Punkten. Das letzte Spiel in Gruppe C gegen den Tabellenletzten FK Qäbälä aus Aserbaidschan ist damit für die 05er ohne Bedeutung.