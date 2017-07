Lottozahlen-Ziehung: Heute 10 Mio. € zu gewinnen

Für die Lottozahlen-Ziehung am heutigen Mittwoch, den 26. Juli 2017, im Lotto 6aus49 liegen 10 Millionen Euro im Jackpot. Auch in der letzten Ziehung ist es bundesweit keinem Tipper gelungen, die gezogenen Zahlen auf seinem Tippschein vollständig vorherzusagen, berichtet Lotto News. Zwei Tipper aus Bayern und einer aus Berlin haben aber sechs Richtige und damit die Gewinnklasse zwei getroffen. Sie haben jeweils mehr als 500.000 Euro gewonnen.

Der Jackpot der Zusatzlotterie Spiel 77 wurde am Samstag ebenfalls nicht geknackt. Für die sieben richtigen Endziffern winkt beim heutigen Mittwochslotto eine Jackpot von bis zu drei Millionen Euro. Die Gewinnzahlen werden am Abend um 18:25 Uhr gezogen, Gewinnquoten werden am Donnerstag veröffentlicht.