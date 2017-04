Lottozahlen vom Samstag 15. April 2017

In der Samstags-Ausspielung von Lotto 6 aus 49 wurden am Abend in Saarbrücken die Lottozahlen gezogen. Die Gewinnzahlen vom 15.04.2017 lauten 12, 18, 21, 27, 30, 36, die Superzahl ist die 7. Die siebenstellige Gewinnzahl der Zusatzlotterie „Spiel 77“ lautet 6289305. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 965290 gezogen. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr.

Wie Lotto News berichtet liegen zur Ziehung am Karsamstag insgesamt 10 Millionen Euro in den Jackpots. Im 6 aus 49-Gewinntopf können die Glücksritter auf rund acht Millionen Euro hoffen. Im Spiel 77 kann ein Jackpot von bis zu Millionen Euro gewonnen werden. Gewinnquoten werden am Dienstagvormittag veröffentlicht.