Lotto aktuell: Lottozahlen vom Mittwoch 14. September 2016

In der Mittwochs-Ausspielung von Lotto „6 aus 49“ wurden am Abend die Lottozahlen in Saarbrücken gezogen. Die „frischen“ Lottozahlen lauten 2 – 3 – 15 – 20 – 31 – 35, die Superzahl ist die 8. Die siebenstellige Gewinnzahl in der Zusatzlotterie Spiel 77 lautet: 8260170, im Spiel Super 6 wurde beim Mittwochslotto die 239885 gezogen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Heute 31 Million Euro im Lotto-Jackpot

Wie Lotto News berichtet gibt es heute im Lottoklassiker einen Jackpot mit „schlappen“ 31 Millionen Euro zu gewinnen, den zweithöchsten Lotto-Jackpot in diesem Jahr. Geleert wird der Gewinntopf auf jeden Fall, da eine Zwangsausschüttung möglich ist, falls kein Tipper einen Super-Sechser hatte. Im Spiel 77 gab es heute ebenfalls einen Millionen-Gewinn abzuräumen. Hier warten in der höchsten Gewinnklasse etwa rund 1 Million Euro auf die Abholung. Gewinnquoten werden wie üblich am Donnerstag von Lotto Deutschland veröffentlicht.