Lotto: Aktuelle Lottozahlen vom Mittwoch 02. November 2016

In der Mittwochs-Ausspielung von Lotto „6 aus 49“ wurden am Abend die Lottozahlen in Saarbrücken gezogen. Die „frischen“ Lottozahlen vom 02.11.2016 lauten 1, 12, 19, 26, 30 und 48, die Superzahl ist die 6. Die siebenstellige Gewinnzahl in der Zusatzlotterie Spiel 77 lautet: 5064440, im Spiel Super 6 wurde beim Mittwochslotto die 895212 gezogen. Alle Angaben ohne Gewähr.

Heute „nur“ 1 Million Euro im Jackpot

Wie Lotto News berichtet gibt es heute im Lottoklassiker einen Jackpot mit „nur“ 1 Million Euro zu gewinnen. Im Spiel 77 gibt es heute ebenfalls einen Millionen-Gewinn abzuräumen. Hier warten in der höchsten Gewinnklasse etwa rund 2 Million Euro auf die Abholung. Gewinnquoten werden wie üblich am Donnerstag von Lotto Deutschland veröffentlicht.