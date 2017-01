Lotto: Hamburger knackt 3 Millionen-Jackpot

Glückliches Händchen für Lottospieler aus Hamburg: Bei der vergangenen Samstags-Ausspielung am 28. Januar erzielte ein Hamburger Tipper als einziger bundesweit einen Lotto-Super-Sechser und ist nun dreifacher Millionär. Da niemand sonst in Deutschland auf die Gewinnzahlen 6, 9, 15, 38, 41, 42 und die Superzahl 7 getippt hatte, muss der Gewinner aus der Hansestadt den Topf der Gewinnklasse eins nicht teilen und streicht die gesamte Summe von genau 3.057.019,20 Euro alleine ein. Das teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock am Montag mit.

Damit wurde der Lotto-Jackpot zum zweiten Mal in Folge und zum zweiten Mal in diesem Jahr geknackt. Da die höchste Gewinnklasse abgeräumt wurde, steht der Jackpot zur ersten Mittwochsziehung im Februar (01.02.) bei rund 1 Millionen Euro.

In der vergangenen Spielrunde wurde auch in Klasse zwei gewonnen. Es gab drei einfache Lotto-Sechser zu je fast 574.000 Euro in Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und Schleswig-Holstein. „Super-Fünfer“ gab es gleich 83 Mal. Dafür werden im dritten Gewinnrang jeweils rund 10.360 Euro fällig.

Spiel 77 Jackpot in Bayern geknackt

Im Spiel 77 hat ebenfalls ein Tipper die höchste Gewinnklasse getroffen. Der Glückspilz aus Bayern gewinnt bei der Endziffernlotterie exakt 977.777 Euro. Beim kommenden Mittwochslotto steht der Spiel 77 Jackpot bei rund 400.000 Euro. In der Zusatzlotterie Super 6 haben zwei Spieler aus Hessen und je einer aus Niedersachen und Nordrhein-Westfalen jeweils 100.000 Euro gewonnen.