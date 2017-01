Lotto Jackpot heute geknackt? Die Samstag Lottozahlen (28.01.2017)

Die aktuellen Lottozahlen von heute, Samstag 28.01.2017, lauten 6, 9, 15, 38, 41 und 42, die Superzahl ist die 7. Das teilte Lotto Deutschland am Sonnabend nach der Ziehung mit. Im Spiel 77 wurde die Gewinnzahl 5460467 gezogen. Die Super 6 Gewinnzahl lautet 231591. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Wie Lotto News berichtet startet der 6aus49-Lotto-Jackpot heute von vorne. In der ersten Gewinnklasse können die Tipper mit einem Solotreffer auf rund drei Millionen Euro hoffen. Gewinnquoten werden wie gewohnt am Montagfrüh veröffentlicht.

Gewusst? Bei Lotto 6aus49 wurden im vergangenen Jahr am häufigsten die Zahlen 1 und 30 (19 Mal), gefolgt von 6 und 26 (18 Mal) sowie 10 und 19 (17 Mal) gezogen. Jeweils 16 Mal waren die Zahlen 13, 34, 35 und 37 unter den Gewinnzahlen. Bei der Superzahl komplettierte die Ziffer 5 im vergangenen Jahr allein 15 Mal das Glück der Lottospieler. Doch es gab auch Zahlen, die im vergangenen Jahr selten Glück brachten: Lediglich fünf Mal war die Lottonummer 24 unter den Gewinnzahlen, nur jeweils 8 Mal waren es die Zahlen 3,12, 22, 23 und 36.