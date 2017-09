Lotto Samstag: Die Gewinnzahlen vom 16.09.2017

Die frischen Lottozahlen für die Ziehung im 6 aus 49-Lotto vom Samstag, den 16. September 2017 sind gezogen. Die Zahlen lauten 21, 26, 27, 31, 35, 47, die Superzahl ist die 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 4741600. In der Zusatzlotterie wurden die sechs Endziffern 169673 ermittelt. Alle Angaben ohne Gewähr.

Wie Lotto News berichtet warten heute insgesamt 5 Millionen Euro in zwei Jackpots. Der 6aus49-Topf ist mit rund 4 Millionen Euro gefüllt. In der Zusatzlotterie Spiel 77 warten rund eine Millionen in Gewinnrang eins. Lotto-/Gewinnquoten werden von Lotto Deutschland am Montag veröffentlicht.