Lotto: Neue Millionäre in NRW

Der Lotto-Jackpot ist geknackt: Am Samstag hat ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen (NRW) den Millionen-Jackpot im Spiel 6aus49 mit seinen Zahlen 11-17-32-34-37-49 und der dazugehörigen Superzahl 3 geknackt. Wie der Deutsche Lotto- und Totoblock am Montag mitteilte, ist der Lotto-Gewinner nun Multi-Millionär – er hat exakt 7.578.027,20 Euro gewonnen. Der Nordrhein-Westfale muss den Jackpot nicht teilen, da er der einzige Tipper ist, der die erste Gewinnklasse erreicht hat.

Neben dem Glückspilz, der den Lotto-Jackpot geknackt hat, kann sich ein weiterer Lottospieler aus NRW freuen. Auch er reiht sich in den Club der Millionäre ein. Der Glückspilz hat mit seinem erzielten Sechser genau 2.585.409,50 Euro gewonnen.

Bei der Zusatzlotterie Spiel 77 wurde hingegen der Jackpot nicht abgeräumt. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch werden in der Gewinnklasse eins rund 1 Million Euro erwartet. In der Zusatzlotterie Super 6 haben sechs Mitspieler – zwei aus Berlin, je einer aus Bayern, Hessen, NRW und Sachsen – jeweils 100.000 Euro gewonnen.