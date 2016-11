Lotto-Millionär in Schleswig-Holstein und Niedersachsen

Dickes Lotto Glück: Neue Multi-Millionäre in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Der Lotto-Jackpot im Klassiker füllt sich weiter. Am Mittwoch 5 Millionen Euro im Gewinntopf beim Spiel 6 aus 49 erwartet.

Der Jackpot im Lotto 6 aus 49 steigt für die Ziehung am kommenden Mittwoch (09.11.2016) auf rund fünf Millionen Euro. Bei der Ziehung am vergangenen Wochenende war es erneut keinem Glücksritter gelungen, die sechs richtigen Gewinnzahlen und die Superzahl auf seinem Spielschein anzukreuzen, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock am Montag mit. Einem Tipper gelang jedoch ein Lotto-Sechser und der beschert wenige Wochen vor Weihnachten einen Millionengewinn: Der Lottospieler aus Niedersachsen kann sich nun über exakt 1.710.547,60 Euro freuen.

Spiel 77 Jackpot geht nach Schleswig-Holstein

In der Zusatzlotterie Spiel 77 gab es ebenfalls einen Millionenregen. Hier war ein Tipper aus Schleswig-Holstein im höchsten Rang erfolgreich und hat den Jackpot in Höhe von 3.377.777 Euro geknackt. Die Zusatzlotterie Super 6 brachte bei der zurückliegenden Spielrunde einen Gewinner hervor. Der Spieler gewinnt 100.000 Euro und kommt aus Hamburg.