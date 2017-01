Lotto Jackpot im 12. Anlauf geknackt? Lottozahlen vom Mittwoch 25.01.2017

Am Abend wurden die Lottozahlen des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) gezogen. Die „6 Richtigen“ lauten 1, 2, 14, 17, 25 und 49, die Superzahl ist die 5. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 4444150. Im Spiel Super 6 wurde folgende Gewinnzahl ermittelt: 295790. Angaben wie immer ohne Gewähr.

Heute 31 Millionen Euro im Lotto-Jackpot

Im Jackpot liegen heute rund 31 Millionen Euro, da der Gewinntopf seit elf Spielrunden hintereinander nicht geknackt worden ist. Gibt es heute erneut keinen Hauptgewinner, wird der Jackpot am kommenden Samstag auf jeden Fall geleert, da er laut Spielregeln nach 13. Spielrunden raus muss. Lottoquoten werden am Donnerstagvormittag bekanntgegeben und können im Internet bei Lotto News nachgelesen werden. Die nächsten Lottozahlen werden am Samstag gezogen.