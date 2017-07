Die 6 aus 49 Lottozahlen vom Mittwoch 12. Juli 2017

In der Mittwochs-Ausspielung von „6 aus 49“ des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) am 12.07.2017, wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 18, 22, 30, 36, 44, 49, die Superzahl ist die 7. Die siebenstellige Gewinnzahl im „Spiel 77“ lautet 7924991. Im Spiel „Super 6“ wurden die sechs Endziffern 226984 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Wie Lotto News berichtet, winkt beim Lotto 6 aus 49 für die richtigen Gewinnzahlen ein Jackpot von bis zu 1 Millionen Euro. Im Spiel 77 wartet ein Jackpot von rund 500.000 Euro auf einen neuen Besitzer. Gewinnquoten werden vom DLTB am Donnerstagfrüh bekanntgegeben.