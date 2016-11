Lottozahlen richtig getippt – Glück gehabt? Im Lotto am Mittwoch, 09.11.2016, wurden am Abend die aktuellen Lottozahlen des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) gezogen. Die Lottozahlen der 45. Mittwochs-Ausspielung vom 09. November lauten 6 – 13 – 20 – 33 – 39 – 41, die Superzahl ist die 5. Die siebenstellige Gewinnzahl in der Zusatzlotterie Spiel 77 lautet: 5882448, im Spiel Super 6 wurden beim Mittwochslotto die sechs Endziffern 867798 gezogen. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

5,4 Millionen Euro in zwei Jackpots

Insgesamt liegen heute rund 5,4 Millionen Euro in zwei Jackpots. Im Spiel 6 aus 49 gibt es 5 Millionen Euro zu gewinnen. Im Spiel 77 Jackpot warten rund 400.000 Euro auf einen oder mehrere Gewinner. Gewinnquoten werden von Lotto Deutschland am Donnerstag veröffentlicht.