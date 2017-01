Schleswig-Holsteiner sahnt bei Lotto ab – 31 Mio.-Jackpot ist weg!

Als erster Lottospieler im Jahr 2017 hat ein Schleswig-Holsteiner einen Super-Sechser (sechs richtige Lottozahlen plus passender Superzahl) getippt und damit einen rund 31 Millionen Euro schweren Lotto-Jackpot geknackt. Zum Beginn des noch jungen Jahres bekommt der Glückspilz aus Schleswig-Holstein einen Gewinn von genau 31.058.057,10 Euro überwiesen, wie die deutschlandweit federführende Lotto Hamburg GmbH mitteilte. Die Glückszahlen am Mittwoch (25. Januar) lauteten: 1, 2, 14, 17, 25, 49 und die Superzahl 5. Gewinnzahlen und Gewinnquoten finden Sie hier.

Zwei Lotto-Sechser, Spiel 77-Jackpot geknackt

Da der Jackpot abgeräumt wurde, startet Lotto 6 aus 49 in der nächsten Ziehung am 28. Januar mit rund 3 Millionen Euro in der 1. Klasse von vorne. Zwei Tipper schrammten am Millionengewinn nur knapp vorbei. Die beiden Mitspieler aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen (NRW) haben jeweils knapp 571.000 Euro gewonnen.

Der Spiel 77-Jackpot wurde beim gestrigen Mittwochslotto ebenfalls geleert. Ein Tipper aus Mecklenburg-Vorpommern hat 477.777 Euro gewonnen. Im Spiel Super 6 gibt es einen Hauptgewinner. Der Spielteilnehmer aus NRW hat 100.000 Euro gewonnen.