Lotto Jackpot am Samstag 4 Millionen Euro schwer

Der Jackpot im Lotto 6 aus 49 steigt für die Ziehung am kommenden Samstag (05.11.2016) auf rund 4 Millionen Euro. Bei der Ziehung am gestrigen Mittwoch hatte kein Lottospieler die sechs richtigen Gewinnzahlen und die Superzahl auf seinem Spielschein, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock am Donnerstag mitteilte. Ein Lottospieler hatte demnach einen „Sechser“. Der aus Bayern stammende Tipper kann sich nun über rund 764.000 Euro in der zweiten Gewinnklasse freuen.

Auch der Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77 konnte am Samstag nicht geknackt werden, womit dieser für die Spielrunde am Sonnabend auf 3 Millionen Euro steigt. In der Zusatzlotterie Super 6 hat ebenfalls kein Tipper einen Treffer in der höchsten Gewinnklasse erzielt. Die nächste Live-Ziehung der Lottozahlen findet am Samstag um 19.25 Uhr im Internet auf „lotto.de“ statt.