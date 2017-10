Lotto: Jackpot steigt zum Samstag auf 13 Millionen Euro

Der Lotto Jackpot im Spiel 6 aus 49 steigt und steigt. Bei der gestrigen Mittwochs-Ziehung gab es bereits zum fünften Mal in Folge keinen Tipper der sechs richtigen Lottozahlen plus Superzahl erraten hatte. Wie Lotto News berichtet, steigt der Jackpot nun zur Ausspielung am kommenden Samstag (14. Oktober) auf 13 Millionen Euro an.

Auch im zweiten Rang wurde zum zweiten Mal hintereinander kein Sechser gespielt. Hier winken beim Samstags-Lotto nun für die „sechs Richtigen“ rund 4 Millionen Euro. Ebenfalls nicht geknackt wurde der Jackpot im Spiel 77. Am Sonnabend werden voraussichtlich rund 1 Million Euro in derhöchsten Gewinnklasse der Zusatzlotterie erwartet.