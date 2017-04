Lotto Jackpot: Am Mittwoch 5.000.000 Euro im Topf

Der Jackpot im Lotto 6 aus 49 legt weiter zu. Zum zweiten Mal in Folge wurde die höchste Gewinnklasse nicht geknackt. Bei der Ziehung der Lottozahlen am kommenden Mittwoch, den 12. April 2017, werden nun voraussichtlich 5 Millionen Euro im obersten Gewinnrang erwartet, schreibt Lotto News.

Zwei Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen und Sachsen haben den Hauptgewinn nur knapp verpasst. Im zweiten Rang gewinnen die Glückspilze jeweils knapp 859.000 Euro. Mit der passenden Superzahl wären bis zu vier Millionen Euro rausgesprungen.

Ebenfalls nicht geknackt wurde der Jackpot der Zusatzlotterie Spiel 77. Beim Mittwochslotto werden rund 1 Million Euro in Klasse 1 erwartet. Auch in der Zusatzlotterie Super 6 konnte kein Spielteilnehmer in der höchsten Klasse einen Volltreffer landen.