Lotto: Am Mittwoch 31 Millionen Euro im Jackpot

Der Jackpot im Lotto 6 aus 49 steigt für die Ziehung an diesem Mittwoch (25.01.2017) auf 31 Millionen Euro. Bei der Ziehung am vergangenen Samstag hatte kein Glücksritter die sechs richtigen Gewinnzahlen und die Superzahl auf seinem Spielschein, wie Lotto News am berichtet. Immerhin gab es in der vergangenen Spielrunde drei einfache Lotto-Sechser zu je fast 670.000 Euro. Zwei der Tipps wurden in Bayern, einer in Berlin gespielt. „Super-Fünfer“ gab es gleich 151 Mal. Dafür werden im dritten Gewinnrang jeweils exakt 6.639 Euro fällig.

Spiel 77 Jackpot geknackt

Im Spiel 77 wurde hingegen die höchste Gewinnklasse getroffen von zwei Tippern getroffen. Die beiden Glückspilze aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben je 477.777 Euro gewonnen. Beim kommenden Mittwochslotto steht der Spiel 77 Jackpot bei rund einer halben Million Euro. In der Zusatzlotterie Super 6 haben neun Spieler – zwei aus Rheinland-Pfalz, je einmal aus Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, NRW und Schleswig-Holstein – 100.000 Euro gewonnen.