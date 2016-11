Lotto Jackpot in Bayern und NRW geknackt

Der Jackpot in der Zahlenlotterie Lotto 6 aus 49 wurde geknackt. Wie der Deutsche Lotto- und Totoblock am Montag mitteilte, teilen sich zwei Tipper aus Bayern und Nordrhein-Westfalen (NRW) den millionenschweren Gewinntopf geknackt. Der Bayer und NRWler sind jetzt mehrfacher Lotto-Millionär, die Gewinnsumme beträgt für jeden exakt 4.379.578,10 Euro. Elf Lotto-Tipper haben jeweils rund 160.000 Euro im zweiten Gewinnrang abgeräumt. Die Tipps wurden je zweimal in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, NRW, Sachsen sowie einmal in Thüringen gespielt.

In der Zusatzlotterie Spiel 77 liegen am Mittwoch rund eine Million Euro im Jackpot, da dieser in der zurückliegenden Spielrunde nicht geknackt wurde. Die Zusatzlotterie Super 6 macht neun Spielteilnehmer glücklich. Alle „Neune“ haben jeweils 100.000 Euro gewonnen. Die Glückspilze kommen aus: Bayern (2), Niedersachsen (2), NRW (2), Sachsen-Anhalt (2) und einer aus Mecklenburg-Vorpommern.