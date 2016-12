Lotto Jackpot nicht geknackt; am 24.12. sind 7 Mio. € im Topf

Der Jackpot im Lotto 6 aus 49 steigt für die Ziehung der Lottozahlen am Samstag (24.12.2016) auf sieben Millionen Euro. Bei der Ziehung am gestrigen Mittwoch hatte kein Glücksritter die sechs richtigen Gewinnzahlen und die Superzahl auf seinem Spielschein, wie Lotto News berichtet. Ein Teilnahmeschein, der für die Mittwochsziehung in Baden-Württemberg abgegeben wurde, schrammte allerdings nur knapp am Hauptgewinn vorbei. Sein Besitzer kreuzte die gezogenen sechs Lottozahlen zwar an, allerdings stimmte die ermittelte Superzahl nicht überein. Für den „Sechser“ werden fast 2,6 Millionen Euro überwiesen.

Spiel 77 Jackpot in Bayern geknackt

Im Spiel 77 hat ein Bayer den Jackpot abgeräumt. Der Glückspilz darf sich nun über 377.777 Euro freuen. Der Spiel 77-Topf starte an Heiligabend mit einer Million Euro von vorne. In der Zusatzlotterie Super 6 haben zwei Spieler in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Sachsen jeweils 100.000 Euro gewonnen.