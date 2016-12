Lotto Gewinnzahlen vom Mittwoch 28. Dezember 2016

Die Lottozahlen im Lotto 6 aus 49 der Mittwochs-Ziehung vom 28.12.2016 sind gezogen. Wie Zahlen lauten 1 – 3 – 4 – 22 – 29 – 30. Die Superzahl ist die 3. Die siebenstellige Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 8 6 5 8 8 6 4. Die Super 6-Gewinnzahl lautet 0 6 8 8 6 3. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr.

9 Millionen Euro im Jackpot

Wie Lotto News berichtet liegen winken heute für einen Solo-Supersechser rund 9 Millionen Euro im Spiel 6 aus 49. In der Zusatzlotterie Spiel 77 wartet rund eine halbe Million Euro in der ersten Gewinnklasse. Gewinnquoten werden wie gewohnt am Donnerstagmorgen veröffentlicht.

Wer heute leer ausgegangen ist hat bereits am kommenden Freitag die Chance noch in diesem Jahr Lottomillionär zu werden. Im Eurojackpot liegen rund 90 Millionen Euro bei der letzten Ziehung in diesem Jahr.