Lotto Gewinnzahlen: Zahlen 1 und 30 am häufigsten gezogen

Sechs Richtige im Lotto – für viele Glücksritter ist das ein Traum. Lottospieler tippen 6 aus 49 Zahlen – und wenn dann auch noch die Superzahl stimmt, ist das Lottoglück perfekt. Die theoretische Wahrscheinlichkeit gezogen zu werden ist für jede Zahl immer gleich hoch. Trotzdem werden bestimmte Nummern häufiger gezogen als andere.

Im Jahr 2016 waren einige Glückszahlen besonders erfolgreich, wie Lotto News aktuell berichtet. Bei Lotto 6aus49 wurden am häufigsten die Zahlen 1 und 30 (19 Mal), gefolgt von 6 und 26 (18 Mal) sowie 10 und 19 (17 Mal) gezogen. Jeweils 16 Mal waren die Zahlen 13, 34, 35 und 37 unter den Gewinnzahlen. Bei der Superzahl komplettierte die Ziffer 5 im vergangenen Jahr allein 15 Mal das Glück der Lottospieler.

Doch es gab auch Zahlen, die im vergangenen Jahr selten Glück brachten: Lediglich fünf Mal war die Lottonummer 24 unter den Gewinnzahlen, nur jeweils 8 Mal waren es die Zahlen 3,12, 22, 23 und 36.

Seit der ersten Lottoziehung, die am 9. Oktober 1955 in Hamburg stattfand, wurde am häufigsten die Ziffer 6 gezogen. Sie war in den vergangenen 61 Jahren bereits 551 Mal unter den Gewinnzahlen, gefolgt von den Kugeln mit den Nummern 32 (540 Mal) und 26 (536 Mal), so eine Auswertung 1955 bis Ende 2016.