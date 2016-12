Lotto-Gewinn von fast 900.000 Euro in Sachsen

Ein Lottospieler aus Sachsen hat den Jackpot in der Zusatzlotterie Spiel 77 geknackt. Der Tipper hatte sich in der Samstagsausspielung für die Teilnahme an der Zusatzlotterie entschieden und ist nun um fast 900.000 Euro reicher, berichtet Lotto News am Montag. Einen Großgewinn schafften auch drei Spieler beim Spiel Super 6. In der Zusatzlotterie haben in der höchsten Gewinnklasse ein Tipper aus Baden-Württemberg, Berlin und Nordrhein-Westfalen jeweils 100.000 Euro gewonnen.

Lotto Jackpot steigt auf vier Millionen Euro

Im Lotto 6 aus 49 gab es indes am vergangenen Wochenende keinen Hauptgewinner (Super-Sechser) und auch keinen erfolgreichen Tippschein mit den berühmten „6 Richtigen“. Der Lotto-Jackpot steht beim kommenden Mittwochslotto (21. Dezember) nun bei rund 4 Millionen Euro.

Wo werden die Lottozahlen gezogen?

Gezogen werden die Lottozahlen wie immer live am Mittwochabend im Internet. Ab 18.25 Uhr werden die Gewinnzahlen im Saarbrücker Lottostudio ermittelt. Gewinnquoten gibt es einen Tag später.