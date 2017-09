Lotto: Akutelle Lottozahlen vom Mittwoch, 06. September

Die Lottozahlen im Lotto-Spiel 6 aus 49 vom Mittwoch, 06.09.2017 sind gezogen. Die Zahlen lauten 12, 16, 19, 28, 33, 48, die Superzahl ist die 3. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 8732505. In der Zusatzlotterie wurden die sechs Endziffern 619500 ermittelt. Alle Angaben ohne Gewähr.

Wie Lotto-News berichtet winken heute für einen Super-Sechser bis zu 14 Millionen. Im Spiel 77 liegen in der ersten Gewinnklasse rund 400.000 Euro. Gewinnquoten werden am Donnerstag bekanntgegeben. Die nächste Chance auf Lotto-Millionen gibt es am Wochenende.