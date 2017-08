Löw von Fifa als Welttrainer nominiert

Bundestrainer Joachim Löw ist von der Fifa für die Wahl zum Welttrainer nominiert worden. Wie die Fifa mitteilte, ist Löw einer von zwölf Kandidaten für die Auszeichnung. Zur Vorauswahl gehören unter anderem auch der Cheftrainer des FC Bayern München, Carlo Ancelotti, Diego Simeone von Atlectico Madrid, Pep Guardiola von Manchester City, Massimiliano Allegri (Juventus Turin), Jose Mourinho von Manchester United und Zinedine Zidane von Champions League- und Supercup-Sieger Real Madrid.

Wer letztlich das Rennen macht und den Titel „The Best – FIFA-Welttrainer“ holt, wird sich im Herbst zeigen. Die Auszeichnung wird am Montag, den 23. Oktober 2017, in London vergeben.