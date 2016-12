Lkw rast in Berliner Weihnachtsmarkt: Mehrere Tote

LKW rast in einen Berliner Weihnachtsmarkt – Tote und Verletzte: In Berlin-Charlottenburg ist am Montagabend gegen 20 Uhr ein Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit in einen Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gerast. Mindestens ein Dutzend Menschen wurde getötet und etwa fünfzig Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt, twitterte die Polizei. Ein Verdächtiger – möglicherweise der Fahrer des LKW´s – flüchtete nach dem entsetzlichen Ereignis, wurde dann aber im Nahbereich festgenommen. Ein zweiter Mann wurde im Führerhaus des Sattelschleppers tot geborgen. Die Hintergründe der Geschehnisse sind noch nicht klar.

Kurz nach dem tragischen Unglück wurden die Rettungskräfte alarmiert und die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Mehrere Hundertschaften der Polizei waren im Einsatz. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei: Laster vorsätzlich in Weihnachtsmarkt gesteuert

Die Berliner Polizei geht inzwischen von einer absichtlichen Tat aus. „Unsere Ermittler gehen davon aus, dass der LKW vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gesteuert wurde“, teilte die Berliner Polizei auf Twitter mit. „Alle polizeilichen Maßnahmen zu dem vermutlich terroristischen Anschlag laufen mit Hochdruck und der nötigen Sorgfalt“, heißt es weiter.