Levina singt „Perfect Life“ für Deutschland beim ESC 2017

Deutschland wird Isabella Levina Lueen in gut drei Monaten zum Eurovision Song Contest (ESC) in die Ukraine schicken. Die 25-Jährige siegt beim Vorentscheid in Köln am Donnerstagabend. Die Sängerin wird am 13. Mai mit dem Song „Perfect Life“ um Europas Musik-Krone 2017 singen.

Beim Zuschauer-Voting hatte sich Levina gegen die vier Mitbewerber Axel Feige, Felicia Lu, Helene Nissen und Yosefin durchgesetzt. Die Zuschauer in Deutschland konnten per Anruf, SMS und über die App ihren Favoriten und den Song wählen.