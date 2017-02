Let’s Dance 2017: Jubiläumsstaffel mit diesen Promis

Happy Birthday, Let’s Dance! Am 17. März 2017 geht die RTL-Tanz-Show in die zehnte Staffel – und dieses Jubiläum feiert der Privatsender. Für eine Reihe von Promis heißt es dann Tanzen üben bis die Sohlen glühen. Und für die Fans endlich wieder Tanzfieber bei RTL.

Wenn Deutschlands Tanzshow Nummer 1 am Freitagabend, 17.03.2017, ab 20.15 Uhr wieder an den Start geht, wird Jubiläum zelebriert: Zehn Staffeln „Let’s Dance“ werden mit Glamour, Glanz und Taktgefühl auf dem Parkett gefeiert. Mit altbewährter Jury und Moderation, neuen Dancing-Star-Anwärtern und der einen oder anderen Geburtstagsüberraschung geht’s ab Mitte März rund in der neuen Tanzsaison.

Die Hüften schwingen, die Tanzkrone vor Augen und die Juroren im Nacken – die neuen Tanz-Promis wagen sich in der Jubiläumsstaffel aufs Tanzparkett und sind gespannt auf die Juryurteile von Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim LLambi. In der Jubiläumsstaffel, moderiert von Daniel Hartwich und Sylvie Meis, sind folgende Kandidatinnen mit dabei: Die ehemalige Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma (40), Model Ann-Kathrin Brömmel (27), Profiboxerin Susi Kentikian (29), Modedsignerin und Society-Girl Chiara Ohoven (31), Curvy-Model Angelina Kirsch (28) und Schauspielerin Cheyenne Pahde (22).

Bei den Männern wagt sich Moderator Jörg Dräger (71), Weltmeister Heinrich Popow (33), Schlagersänger und Musiker Maximilian Arland (35), Entertainer Bastiaan Ragas (45), Musiker Gil Ofarim (34) und Comedian Faisal Kawusi (25) auf´s Parkett.

In der letzten Staffel setzte sich Victoria Swarovski in einem atemberaubenden Showdown gegen Sarah Lombardi (2. Platz) und Jana Pallaske (3. Platz) durch und wurde vor 5,06 Millionen Zuschauern „Dancing Star 2016“. Wer ist in diesem Jahr talentiert genug, wer ist ehrgeizig, wer ist trainingsfaul, wer verzaubert die Zuschauer mit seinem Charme und wird in der Jubliäumsstaffel „Dancing Star 2017“?