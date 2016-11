Songschreiber Leonard Cohen ist tot

Traurige Meldung für Millionen von Musikfans: Der kanadische Sänger und Komponist Leonard Cohen ist in der Nacht im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie mit. „Mit tiefem Schmerz teilen wir mit, dass der legendäre Dichter, Songschreiber und Künstler Cohen gestorben ist“, hieß es auf seiner Facebook-Seite. „Wir haben einen der am meist verehrten und produktivsten Visionäre verloren“, hieß es weiter.

Cohens melancholische Lieder waren einzigartig und sind Generationen von Musikfans unter die Haut gegangen. Rauchige Stimme, tief in die Stirn gezogener Hut, waren die Markenzeichen des Songwriters. Cohen war mit Songs wie „Hallelujah“, „Suzanne“, „So Long Marianne“ oder „Bird on the Wire“ weltberühmt geworden.