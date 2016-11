Leipzig zieht mit den Bayern gleich

Die „Roten Bullen“ sind nicht zu stoppen: Aufsteiger RB Leipzig hat am Sonntagmittag gegen Mainz 05 hochverdient mit 3:1 gewonnen. Mit erfrischendem Offensivfußball hat der Aufsteiger die Rheinhessen förmlich überrollt. Bereits nach drei Minuten gingen die Leipziger durch einen Treffer von Werner mit 1:0 in Führung. Forsberg erhöhte in der 21. Minute auf 2:0 und erneut Werner sorgte in der 44. Minute mit dem dritten Tor für die Sachsen, für klare Verhältnisse vor dem Pausentee. In der zweiten Hälfte kamen die Mainzer etwas besser ins Spiel, ohne die „Roten Bullen“ jedoch ernsthaft Paroli zu bieten. Immerhin: eine Viertelstunde vor Spielende konnte Mainz durch einen Treffer von Bell auf 3:1 verkürzen.

Rote Bullen ziehen nach Punkten mit Bayern gleich

Mit dem drei sind die Leipziger auch nach dem 10. Bundesliga-Spieltag weiterhin ungeschlagen und haben zugleich den Rekord des MSV Duisburg aus der Saison 1993/1994 eingestellt, der bisher als einziger Aufsteiger in den ersten zehn Bundesligapartien ungeschlagen geblieben ist. Zugleich haben die „Roten Bullen“ mit dem Sieg dafür gesorgt, dass Titelverteidiger FC Bayern München nicht mehr einsam an der Tabellenspitze steht. Nach Punkten haben die Sachsen zum Branchenprimus aufgeschlossen und den zweiten Tabellenplatz gefestigt. Beide Teams haben jetzt 24 Punkte auf dem Konto, der Rekordmeister hat nur aufgrund des besseren Torverhältnisses die Nase weiter vorn.

Nach der Länderspielpause geht es in Liga eins am 18. November mit dem elften Spieltag weiter. Im Freitagsspiel sind die Leipziger zu Gast bei Bayer 04 Leverkusen. Die Bayern treten einen Tag später am 19. November zum Abendspiel bei Borussia Dortmund an.