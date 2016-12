Leipzig wieder Tabellenführer

Aufsteiger Leipzig hat vorerst wieder die Tabellenspitze in der 1. Fußball-Bundesliga eingenommen. Die Sachsen gewannen am 15. Spieltag mit 2:0 gegen Hertha BSC und sind dank des Dreiers mit 36 Punkten wieder Tabellenführer vor dem FC Bayern München. Die Münchner sind am Sonntag in Darmstadt zu Gast und können mit einem Sieg den Platz an der Sonne wieder zurückerobern.

Die weiteren Spiele im Überblick: Frankfurt hat beim VfL Wolfsburg mit 0:1 verloren. Bremen erkämpfte sich ein 1:1 gegen Köln. Ein 1:1-Remis gab es auch im Spiel Schalke gegen Freiburg. Der HSV verlor 1:3 in Mainz und Augsburg siegte gegen Gladbach mit 1:0. Bereits am Freitag trennten sich Hoffenheim und Dortmund 2:2.