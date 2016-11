Leipzig siegt und ist Tabellenführer

Aufsteiger RB Leipzig bleibt in der Bundesliga die Mannschaft der Stunde. Die „Roten Bullen“ siegten zum Auftakt des 11. Spieltags am Freitagabend bei Bayer 04 Leverkusen in einer flotten Partie mit 3:2 und haben mindestens bis Samstagabend die Spitze in Liga 1 übernommen. Zudem haben die Sachsen als Bundesliga-Neuling mit elf Spielen ohne Niederlage einen neuen Rekord aufgestellt.

Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl kann am Samstagabend nun ganz entspannt auf das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München schauen. Das Münchener Star-Ensemble benötigt beim BVB einen Sieg um die Leipziger vom Platz an der Sonne zu verdrängen.