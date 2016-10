Leipzig bleibt erster Bayern-Jäger – vor Hoffenheim und Köln

Zum Abschluss des 9. Spieltags in der Fußball-Bundesliga schlug am Sonntag die TSG Hoffenheim zu Hause Hertha BSC Berlin mit 1:0. Der 1. FC Köln feierte ebenfalls einen Heimsieg und schickte den Hamburger SV mit einer 3:0-Packung nach Hause.

Bayern Erster, Leipzig Zweiter

Der FC Bayern München genießt in der Tabelle mit 23 Punkten weiter den Platz an der Sonne. Erster Verfolger des Titelverteidigers ist weiterhin der RB Leipzig. Die „Roten Bullen“ sind mit 21 Punkten Zweiter. Dahinter folgen auf Platz drei Hoffenheim und auf Rang vier Köln mit 19 bzw. 18 Punkten.

Am kommenden Wochenende geht es mit dem 10. Spieltag weiter. Das Top-Spiel findet an diesem Samstag (5. November) in München statt. Die Bayern empfangen in der Allianz Arena den Tabellendritten aus Hoffenheim.