Die Präsidentschaftswahl in Kenia wird Mitte Oktober wiederholt. Antreten werden am 17.10. Amtsinhaber Kenyatta und der Herausforderer Odinga. Es werde keine neuen Nominierungen geben, teilte die Wahlkommission in Nairobi mit.

Kenia: Neue Wahl im Oktober