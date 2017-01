Kanada: Tote nach Angriff auf Moschee in Quebec

Bei einer Schießerei gestern Abend in einer Moschee in der kanadischen Ostküsten-Metropole Quebec hat es mehrere Tote und Verletzte gegeben. Genauere Angaben was passiert ist und wie viele Menschen Opfer des Angriffs wurden gibt es noch nicht. Nach ersten Medienberichten hätten die Täter während des Abendgebets das Feuer eröffnet und wahllos um sich geschossen. Der Vorsitzende des islamischen Gotteshauses sprach von fünf Todesopfern.

Die Polizei hält sich aktuell noch sehr bedeckt, die Lage in der Moschee sei aber unter Kontrolle. Tote und Verletzte hat die Polizei zwar bestätigt aber keine offiziellen Zahlen genannt. Zwei tatverdächtige Männer wurden nach Angaben der Polizei bereits festgenommen, einer davon soll angeblich erst nach einer Verfolgungsjagd gefasst worden sein. Kanadas Regierungschef Justin Trudeau sprach indes per Kurznachrichtendienst Twitter von einer „feigen Attacke gegen Moslems“.