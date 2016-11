Die deutsche Nationalmannschaft muss in den beiden letzten Länderspielen des Jahres ohne Jérôme Boateng auskommen. Der Bayern-Profi sagte seine Teilnahme an beiden Partien wegen Knie- und Adduktorenproblemen im rechten Bein ab. Das teilten die Münchener nach dem 1:1 gegen Hoffenheim mit.

Deutschland spielt am kommenden Freitag in der WM-Qualifikation in San Marino. Vier Tage später steht ein Testspiel des DFB-Teams in Mailand gegen Italien auf dem Programm.