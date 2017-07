Irak: Befreiung von Mossul verkündet

Irak meldet IS in Mossul besiegt: Gut drei Jahre nachdem die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die nordirakische Stadt Mossul überrannte, ist die Metropole am rechten Ufer des Tigris wieder zurück erobert worden. Laut Regierungsangaben am Sonntag haben irakische Truppen Mossul komplett von der IS-Terrormiliz befreit.

Iraks Ministerpräsident Haider al-Abadi gratulierte dem Militär zur Rückeroberung und Befreiung der einstigen IS-Hochburg. 2014 hatte die Terrororganisation Mossul eingenommen und von dort sein sogenannten islamistisches „Kalifat“ ausgerufen.