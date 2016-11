Hoffenheim holt Punkt beim FC Bayern

Am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim im Spitzenspiel beim FC Bayern München am Samstag einen Punkt geholt. Der Rekordmeister und Tabellenführer kam über ein 1:1 im Topspiel gegen den Tabellendritten aus Baden-Württemberg nicht hinaus. Die Bayern konnten kein eigenes Tor schießen, die Gäste aus Kraichgau erzielten beim Remis beide Treffer. Zunächst gingen die Hoffenheimer in der 16. Minute durch Demirbay mit 1:0 in Führung, der Ausgleich in der 34. Minute fiel durch ein Eigentor von Hoffenheims Zuber.

75.000 Zuschauer sahen in der Münchener Allianz Arena in der ersten Hälfte insgesamt eine ausgeglichene Bundesligapartie. In der zweiten Hälfte kam für 1899 etwas Glück hinzu. In einer dramatischen Schlussphase scheiterten Bayerns Hummels und Müller am Aluminium.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstag: Leverkusen gewinnt gegen Darmstadt mit 3:2. Ingolstadt unterliegt Augsburg mit 0:2 und Freiburg dem VfL Wolfsburg mit 0:3. Das Duell zwischen Frankfurt und Köln endete am Abend mit 1:0. Hamburg unterliegt Dortmund mit 2:5. Bereits am Freitag siegte Berlin gegen Gladbach mit 3:0. Am Sonntag trifft noch Leipzig auf Mainz und Schalke empfängt Bremen.

Bayern weiter Tabellenführer

Bayern bleibt mit jetzt 24 Punkten Spitzenreiter. Leipzig kann mit einem Sieg gegen die Mainzer am Sonntag zum Rekordmeister jedoch aufschließen. Hoffenheim bleibt Tabellendritter mit 20 Punkten, Berlin liegt punktgleich auf Rang vier. Dahinter folgen Dortmund und Köln mit jeweils 18 Punkten.

Am Tabellenende sieht es wie folgt aus: Bremen mit 7 Zählern auf dem Relegationsplatz. Ingolstadt ist Tabellenvorletzter, der Hamburger SV ist Schlusslicht. Beide Klubs haben zwei Punkte auf dem Konto.