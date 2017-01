Höhere Preise in Deutschland – Inflation bei 1,9 Prozent

Im Januar sind die Verbraucherpreise in Deutschland so stark gestiegen wie seit rund dreieinhalb Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate legte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,9 Prozent zu, teilte das Statistische Bundesamt am heutigen Montag in Wiesbaden mit. Eine ähnlich hohe Inflationsrate wurde zuletzt im Juli 2013 mit ebenfalls 1,9 % gemessen.

Hauptgründe für steigende Lebenshaltungskosten waren vor allem höhere Preise für Energie mit 5,8 Prozent. Aber auch Lebensmittel mit 3,2 Prozent und steigende Mieten mit 1,6 Prozent zählen zu den Kostentreibern. Wie die Wiesbadener Statistiker weiter berichten, sinken die Verbraucherpreise gegenüber Dezember 2016 voraussichtlich um 0,6 Prozent.