Zum Auftakt des vierten Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 im Freitagsspiel gegen den Hamburger SV mit 2:0 gewonnen. Mit dem Dreier sind die Niedersachsen zumindest bis morgen Tabellenführer in Deutschlands Fußball-Oberhaus. Der Sieg war für den Aufsteiger verdient. Hannover war in einem teilweise zerfahrenen Spiel die deutlich aktivere Elf. Harnik (50.) und Bebou (82.) waren die Torschützen für die 96er.

Hannover 96 stürmt an die Spitze 4.7 (94.29%) 7 votes (94.29%)votes