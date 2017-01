Norwegens Handballer haben erstmals den Einzug in ein Finale bei einer Handball-WM geschafft. Die Nordmänner setzten sich im Halbfinale gegen Kroatien mit 28:25 nach Verlängerung durch. Beste Werfer für Norwegen waren Bjarte Myrhol mit sechs und Kristian Björnsen mit fünf Toren. Im Endspiel am Sonntag in Paris treffen die Norweger nun auf Gastgeber Frankreich. Die hochfavorisierten „Les Bleus“ auf den WM-Titel hatten im Halbfinale Slowenien klar besiegt.

