Gastgeber Frankreich im Handball-WM-Finale: Frankreichs Handballer haben es bei ihrer Heim-WM ins Finale geschafft. Der Rekordweltmeister besiegte im ersten Halbfinale am Donnerstagabend in Paris das Team aus Slowenien klar mit 31:25 (15:12). Im Endspiel in Paris am kommenden Sonntag trifft „Les Bleus“ nun auf Kroatien oder Norwegen. Das zweite Halbfinal-Spiel zwischen den Kroaten und den Nordmännern findet am Freitagabend statt.

Handball-WM: Gastgeber Frankreich erster Finalist 4.5 (90%) 4 votes