Handball-WM: Frankreich mit Kantersieg zum Auftakt

In Frankreich hat am Mittwochabend die Handball-WM begonnen. Der Gastgeber hat im Eröffnungsspiel gegen Brasilien einen Kantersieg gefeiert. Der fünfmalige Weltmeister und Titelverteidiger deklassierte bei seiner Heim-WM das brasilianische Team deutlich mit 31:16 (17:7). Bester Werfer vor rund 15.600 Zuschauern für die Franzosen war Valentin Porte mit sechs Toren.

Die WM dauert bis 29. Januar. Insgesamt spielen 24 Teams um den WM-Titel. Deutschland startet an diesem Freitag (13. Januar) in die Endrunde. In Gruppe C trifft die DHB-Auswahl im ersten Spiel auf Ungarn.