Handball-WM: DHB-Team mit zweitem Sieg im zweiten Spiel

DHB-Auswahl landet Kantersieg über Chile: Deutschlands Handballer haben am Sonntag bei der WM in Frankreich den zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren. Das DHB-Team besiegte Chile locker mit 35:14. Die Südamerikaner waren den deutschen Handballer während der gesamten Spielzeit hoffnungslos unterlegen. Bester Werfer bei der Tore-Gala war Jannik Kohlbacher mit acht Toren.

Nächster Gegner in Gruppe C am kommenden Dienstag ist Saudi-Arabien. Mit einem Sieg gegen den Außenseiter kann das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson bereits vorzeitig die K.o.-Phase erreichen.