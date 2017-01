Handball-WM: Deutschland schlägt Ungarn zum Auftakt

Bei der Handball-WM in Frankreich hat Deutschland am Freitag zum Auftakt das Team aus Ungarn verdient mit 27:23 geschlagen. Ein bärenstarker Kapitän Uwe Gensheimer war mit 13 Treffern bester deutscher Werfer. Dank Torhüter Silvio Heinevetter war die DHB-Auswahl zum WM-Start nie im Rückstand.

Am Sonntag bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Dagur Sigurdsson ihr zweites Spiel in Gruppe C. Gegner um 17.45 Uhr ist dann das Team aus Chile, dass Weißrussland mit 32:28 besiegte. Im dritten Spiel der Gruppe C siegte Kroatien gegen Saudi-Arabien mit 28:23.