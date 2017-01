Handball: Frankreich bei Heim-WM im Halbfinale

Halbfinalisten bei Handball-WM stehen fest: Nach einem 33:30 Erfolg gegen Schweden, können Frankreichs Handballer bei der WM im eigenen Land weiter von der Titelverteidigung träumen. In der Runde der letzten Vier trifft der Gastgeber nun am Donnerstagabend auf Slowenien. Die Slowenen siegten gegen DHB-Bezwinger Katar im Viertelfinale mit 32:30.

Die zweite Halbfinal-Paarung lautet am Freitagabend Norwegen gegen Kroatien. Die Nordmänner setzten sich mit 31:28 gegen Ungarn durch und stehen erstmals in ihrer Handballgeschichte in einem Halbfinale. Kroatien bezwang im Viertelfinale Spanien knapp mit 30:29 aus.